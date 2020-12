Daniel Häusle konnte nicht das Herz der Bachelorette erobern, dafür die Herzen seiner Fans.

Zum Schluss reichte es nicht. Wahl-Wiener Daniel Häusle wollte das Herz von Bachelorette Melissa erobern, doch musste sich gegen seinen Konkurrenten Leander geschlagen geben. Pikantes Detail am Rande: Leander ist ein guter Kumpel von Melissas Ex-Freund ...

Daniel war ein Favorit

Ehrlich, lustig, charmant: Daniel war einer der großen Favoriten der Staffel, kam auch sehr gut bei den Zusehern an. Auch Melissa gestand vor dem Finale, für zwei Männer Gefühle entwickelt zu haben. Doch Daniel sollte die letzte Rose nicht bekommen. Er trug es mit großer Fassung und schrieb seine Empfindungen während dem Finale in einem Instagram-Posting nieder.

Wiener Daniel im Netz für Gefühls-Posting gefeiert

Echt und berührend sind seine Worte: "Es fühlte sich an wie ein schlechter Traum. Jedoch wusste ich, dass ich stark bleiben musste, weil ich noch viel weniger damit klarkomme, wenn Frauen weinen. Wie mein Vater schon sagte: „Ich habe eine starke Schulter die einem Halt geben kann“ und genau diesen Halt wollte ich ihr in diesem Moment geben. Ihr die Entscheidung so leicht, wie möglich zu machen ist genau das was jeder Mann in so einer Situation machen sollte." Für dieses Statement wird der smarte Student im Netz nun gefeiert, selten gab es ein so berührendes Posting nach einem Bachelorette-Aus...

