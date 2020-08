Nach ''Dancing Stars''-Aus: Hass-Kommentare gegen Weichselbraun

Sie hat bis zum Schluss gehofft, gezittert und von London aus mit dem ORF verhandelt. Doch jetzt ist es bittere Realität. Mirjam Weichselbraun (38) ist bei Re-Start von Dancing Stars (25. September) nicht mehr dabei. „Es wäre aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen wohl nötig, die gesamte Zeit über, also fast drei Monate, durchgehend in Wien zu sein. Dies ist mir in meiner Rolle als Mama einfach nicht möglich“, erklärt sie ihre Absage in ­einem emotionellen Instagram-Posting.

Die letzten Jahre pendelte Mirjam wöchentlich zwischen dem ORF- Ballroom und dem Londoner Stadtteil Islington, wo sie mit Ehemann Ben Mawson und den beiden Töchter Lola (1) und und Maja (6) lebt, hin und her: „Das hat super geklappt.“ Doch nun machen ihr die strengen Quarantäne-Maßnahmen einen Strich durch die Rechnung. „Ich würde diese Show auf Kosten des Wohlergehens meiner Kinder moderieren, und eines ist für mich klar: Keine Show der Welt ist das wert.“

Ihre Entscheidung sorgte für viel Aufsehen. Unter den überwiegend positiven Zusprüchen für die Tirolerin, fanden sich allerdings auch einige Hate-Kommentare. "Soll's in London bleiben, brauch eh kana'' und ähnliche Sprüche waren in den Kommentaren in den Sozialen Medien zu lesen. Jemand, der nun für Weichselbraun in die Presche springt, ist Austro-Sängerin Virginia Ernst. Sie kennt Mirjam persönlich, da sie letztes Jahr selbst gemeinsam mit Alexandra Scheriau bei "Dancing Stars" mitmachte. Sie könne ihre Entscheidung "zu 100 % nachvollziehen".

"Leute , was geht da ab ??? Ich finde diesen Schritt von Mirjam einfach nur toll !! Sie hat sich für ihre Familie entschieden wegen dem doofen Virus !! Ich würde sie lieber bestätigen , dafür was sie die letzten Staffeln geleistet hat !!!!", so Ernst auf Facebook. Statt Weichselbraun zu kritisieren, solle man sie für ihre Professionalität und Leistung würdigen, verlangt die Sängerin. "Alle die abwertend schreiben , stellen sich in die Ecke und denken darüber nach ob das richtig war , was sie kommuniziert haben ! Wir lernen das alle im Kindergarten!", verlangt sie.

Ich kann Mirjams Entscheidungen zu 100% nachvollziehen ❤️❤️!! Was ich nicht nachvollziehen kann , sind diese unnötigen...

Neue Jury?

Der ORF bedauert den Ausstieg („Natürlich geht die Familie vor, und wir haben absolutes Verständnis für ihre ­Situation“) und sucht bereits nach einem neuen Moderations-Partner für Klaus Eberhartinger. Im Gespräch sind u. a. Andi Knoll und Alice Tumler. Auch die Jury könnte neu besetzt werden. Laut Insidern steigt ein ­Juror wegen Corona-Maßnahmen aus.