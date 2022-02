Nach der Trennung: Hier leben die Kerns jetzt

Nach 20 Jahren Beziehung gehen Christian und Eveline Kern getrennte Wege.

„Nach 20-jähriger Beziehung ­haben wir uns entschieden, unsere privaten ­Lebensverhältnisse in Wertschätzung und Respekt neu zu ordnen“, bestätigten Ex-Bundeskanzler Christian Kern (56) und dessen Ehefrau Eveline (50) die Trennungsgerüchte, die bereits in den letzten Tagen aufgekommen sind.



Privat. Beruflich wolle man auch in Zukunft im Rahmen der Blue Minds Group zusammenarbeiten.



