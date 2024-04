Nach Gagen-Outing: Jetzt spricht Kratky

Der Ö3-Star äußert sich erstmals zu der Gagen-Geschichte und spricht von "Irrtum"

Die oe24-Geschichte über die Gagen der ORF-Granden schlug hohe Wellen. Mit 450.000 Euro stand Robert Kratky im Jahr 2023 an der Spitze der Gehaltliste des Küniglbergs. Seit der Veröffentlichung seines Gehalts sah sich der Ö3-Star mit persönlichen Beschimpfungen und Drohungen konfrontiert.

Tränen und "Irrtum"

Der ORF nahm Kratky in Schutz: "Welche Bedeutung es für den ORF hat, einen derart profilierten Radiomacher an Bord zu haben, zeigen die wiederkehrenden Versuche nationaler und internationaler Medienhäuser, Herrn Kratky - mit zum Teil wesentlich höheren Gagenangeboten - abzuwerben." Unter Tränen bedankte sich Kratky bei seinen Hörern. "Mehr kann ich dazu leider jetzt momentan nicht sagen, aber danke. Wirklich. Es gibt in diesem Land sehr coole Leute und ihr seid so, ihr seid coole Leute", schrieb er.

Jetzt hat Kratky sich dazu entschlossen, doch noch ein paar Worte dazu zu sagen. In Zeiten, wo es dauernd irgendwo Bomben und Granaten hagelt, kommen mir meine eigenen Troubles einfach nur verdammt unwichtig vor. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass es in den Wochen nach Ostern recht viel Lärm um mich gab", schreibt er. Jeder habe seine Meinung zu dem Thema geäußert. "Der einzige, der dazu noch kein Wort gesagt hat, bin also wohl ich", schreibt er.

Kratky: "Konnte schon als Schüler mein Maul nie halten"

"Da ich schon als Schüler mein Maul nie halten konnte, werd ich das zeitnah, also demnächst hier nachholen", verspricht er. "Und vielleicht kann ich dann ja auch einen kleinen, aber sehr entscheidenden Irrtum korrigieren." Es bleibt spannend.