Nach Hochzeit: Otti Fischer flittert in Kärnten

Nach 13 Jahren wilder Ehe führte Ottfried Fischer (66) am 19. Juni seine Simone Brandlmeier in Passau im Rollstuhl zur standesamtlichen Trauung. Jetzt flittert er in Österreich. Nach Stopp am Wörthersee zeigt er sein Liebesglück nun im Wellnessresort Das Ronacher in Bad Kleinkirchheim. „Mit ihr habe ich ein Leben, das ich ohne sie nicht führen könnte!“, strahlt der Bulle von Tölz im RTL-Talk und drückt seiner Simone als Beweis einen dicken Kuss auf die Lippen. Den Rollstuhl hat er dafür gegen Krücken getauscht.

© privat

Hochzeit

Hält sich Fischer in Kärnten u. a. mit Wassergymnastik fit, so verrät seine Simone die ersten Details zur kirchlichen Trauung im Frühling: „Ihr dürft Euch auf eine Hochzeit in Weiß freuen!“

© privat