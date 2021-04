Nadine Leopold nackt in der Vogue

Österreichisches Topmodel ließ für die portugiesische „Vogue“ die Hüllen fallen.

Erfolgreich. „Manchmal muss man einfach die Regeln brechen“, schreibt Austro-Model Nadine Leopold (27) zu einem Bild, das sie nackt am Strand zeigt. Ihren Körper bedeckt nur ein Schild, auf dem steht: „Keine Nacktheit in der Öffentlichkeit“. Bei dem heißen Foto geht es allerdings nicht wirklich um ein Vergehen, sondern nur um ein Shooting für die portugiesische Vogue. So viel Nacktheit hätte man der feschen Kärntnerin dennoch nicht zugetraut, nachdem sie ein deutsches Magazin wegen der Veröffentlichung eines zu freizügigen Fotos von sich verklagte.



Wohlfühlen. Das Problem sei gewesen, dass Fotos ohne Leopolds Zustimmung gezeigt wurden. Wenn sie mehr von sich zeigt, dann sei das ihre ­eigene Entscheidung, ließ sie ihre Fans auf Insta­gram wissen.