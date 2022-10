Naschenweng packt über ihre Ex-Lover aus

Schlager-Star Naschenweng verrät, dass sie bisher vier ernsthafte Beziehungen hatte, von denen die längste gerade mal zwei Jahre gehalten hat. Der Mann fürs Leben sei ihr noch nicht begegnet.

Sängerin Melissa Naschenweng (32) sprach im Interview mit der "Bild" über ihren aktuellen Beziehungsstatus und ihre bisheriges Liebes-Leben: Ihren Traum-Typen hat die fesche Kärntnerin noch nicht gefunden.

Naschenweng verrät im Interview mit der deutschen Zeitung, dass sie bisher vier ernsthafte Beziehungen hatte, von denen die längste gerade mal zwei Jahre gehalten hat. "Der Mann fürs Leben ist mir noch nicht begegnet", so Naschenweng.

Oft an falschen Mann geraten

Ihre Erfahrungen mit Männern sind nicht die besten, weil sie oft an die falschen geriet. "Ich habe Männer angezogen, die mich klein halten wollten und Selbstzweifel in mir ausgelöst haben", so die Sängerin.

Ihre schlimmste Erfahrung sei die Beziehung mit einem Egomanen gewesen, der sie "oft niedergemacht hat", erzählt Naschenweng. "Ich habe das zugelassen, weil ich als Trennungskind immer starke Verlustängste hatte. Irgendwann habe ich mich dann aus dieser toxischen Beziehung gelöst."

Die Trennung machte Melissa stärker und selbstbewusster, verriet sie "Bild" und fügt hinzu: "Ich habe jetzt so viel Selbstvertrauen, dass ich einen Doppel-Alpha-Typen als Mann bräuchte."

Momentan keine Zeit für eine neue Liebe

Zeit für eine neue Liebe hat Melissa im Moment nicht. Naschenweng: "Ich hoffe aber, dass mich irgendwann ein Mann findet, mit dem ich mein Leben teilen kann. Ich bin ein traditioneller Mensch, der an die große Liebe glaubt, heiraten und Kinder haben möchte."

Ihr Vorbild in Sachen Liebe sind ihre Omas (96, 86), die ihr Leben lang mit denselben Männern zusammen waren. "Sie sagen immer, dass auch mir mein Seelen-Partner noch begegnen wird."