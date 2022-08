ORF-Lady unten ohne auf Instagram

ORF-Moderatorin Martina Kaiser zeigt auf Instagram, wie luftig sie im Sommer gekleidet ist.

Heiß. Es vergeht kaum ein Tag, an dem ORF-Moderatorin Martina Kaiser (52) keine heißen Fotos postet. Jetzt zeigt sie auf Instagram, wie luftig sie im Sommer gekleidet ist. Ein hoher Beinschlitz offenbart: Auf ein Höschen verzichtet Kaiser bei den Temperaturen gerne.

"My perfect summer outfit, maybe a little bit long, but otherwise quite breezy" (dt. "Mein perfektes Sommeroutfit, vielleicht ein bißchen lang, aber andererseits ziemlich luftig"), beschreibt die 52-jährige Niederösterreicherin ihr Outfit im Instagram-Posting.

Etwa 22.000 User folgen ihr auf Instagram. Und ihren Fans gefällt das heiße Foto offenbar – sie sind aus dem Häuschen: "Total sexy Martina", heißt es etwa in einem Kommentar zum Bild. "Ist ja schon heiß und dann noch deine Bilder", kommentiert ein anderer Follower. "Wie immer top" und "mega hübsch", freuen sich weitere Fans über das Bild.