Naschenweng: Show-Finale im Wiener Portofino

Samstagabend sorgte der Schlager-Star vor handverlesenem Publikum noch einmal für Stimmung.

Es war das letzte Konzert vor ihrer Show-Pause, das Chart-Stürmerin Melissa Naschenweng am Samstag in Alexander Holzers Portofino in Wien gab. Die Eventlocation in Wien-Simmering war bis auf den letzten Platz ausverkauft und die Stimmung brodelte.

Wolfgang Pöllmann, Melissa Naschenweng, Alexander Holzer © Kral|StageFoto ×

Angereist ist Naschenweng stilgerecht für ein Wien-Konzert im weißen Fiaker und wurde von Holzer und seinem Partner Wolfgang Pöllmann gebührend empfangen. Dazu gehörte selbstverständlich auch ein Traktor, den das Portofino-Team extra schmückte.

Danach gönnt sich Naschenweng aber keine wirkliche Auszeit. Bevor sie ab September 2024 wieder auf Tour geht, steht die fesche Sängerin im Studio und nimmt ihr neues Album auf.