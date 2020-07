Netrebko & Alaba im "Corona-Urlaub"

Gefährlich. Trotz der höchsten Reisewarnstufe sechs zog es Super-Diva Anna Netrebko, Ehemann Yusif Eyvazov und Sohn Tiago an den türkischen Strand von Bodrum. „Vor Reisen in dieses Land wird gewarnt“, schreibt das ­Außenministerium. „Die Sonnenuntergangs-Stimmung ist windig“, kontert Donna Anna auf ihrer Instagram-Seite. Dort postet sie auch täglich Urlaubsfotos. Mit Sohn Tiago fährt sie am Meer Jetski oder lässt mit Ehemann Yusif am Fallschirm die Seele beim Parasailing baumeln. Angst vor Corona scheint der Opernstar dabei aber keine zu haben.

Auszeit. Noch bis 23. Juli hat Netrebko Zeit zum Ausspannen, denn erst dann steht sie in der Oper von Neapel auf der Bühne.

© Screenshot (Instagram)

Nach Österreich kommt sie mit Ehemann aber leider erst Ende August. Dann nämlich wird Netrebko bei den Salzburger Festspielen auf der Bühne stehen – sofern sie auch dann noch gesund ist.

Alaba: Marbella-Party & kein Abstand im Privatjet

Auch Kicker-Star David Alaba nimmt es mit Social Distancing nicht so genau.

© Screenshot (Instagram)