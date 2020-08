Netrebko: Frischluft vor Salzburg-Hit

Auftritt. Es ist das unumstrittene Highlight der verkürzten Festspiele. Heute stimmt Anna Netrebko (48) gemeinsam mit ihrem Gatten Yusif Eyvazov (43) im Großen Festspielhaus die Klassiker von Tschaikowski an. Die 1.000 Tickets sind seit Tagen restlos ausverkauft.

Kein Wunder. Wegen Corona singt Donna Anna heuer nur dieses einzige Mal in Salzburg. Als Entschädigung gibt es den 90-minütigen Liederabend ab Donnerstag (27. 8.) vier Wochen lang als Stream bei Arte.

Auszeit. Zur Einstimmung gönnte sich die Diva am Sonntag noch einen Tag Familien-Auszeit: Fotostopp am Domplatz, Bootsrundfahrt mit Söhnchen Tiago (11) in Fuschl und ein Ausflug mit dem Sessellift zum nahen Dürrnberg. Einkehr beim Zinkenstüberl und Abfahrt mit der Sommerrodelbahn „Keltenblitz“ inklusive.

Einkehr. „Ich hatte das Gefühl, die Almwiesen verpasst zu haben!“, kommentierte sie den „wunderbaren Tag in der Natur“ auf Insta­gram. Zum Abschluss gab’s zurück in Salzburg Käse- und Rohschinkenplatte sowie Salzburger Nockerl.