Netrebko: geheime Halloween-Party in Hos Hidden Club

Opern-Diva Anna Netrebko nutzte ihre Verkleidung, um sich unbemerkt unter das Party-Volk zu mischen

Martin Hos Hidden Club ist zwar nicht ganz so versteckt und exklusiv, wie der Name vermuten lassen würden, aber zu Halloween nutzten manche Promis diesen dennoch als Versteck. Neben den offiziell eingeladenen VIPs wie Chiara Pisati, Daniel Serafin und Christian und Ekaterina Mucha, tummelte sich hier in der Nacht der Untoten auch ein echter Welt-Star.

© Instagram Anna Netrebko auf dem Weg zum DOTS

Netrebko: Abendessen, dann Party im Club

Opern-Diva Anna Netrebko hüllte sich in ein Kostüm, das auch beinahe ihr gesamtes Gesicht verdeckte. Dann speiste sie mit Freundinnen im Dots auf der Mariahilferstraße, ehe es ein Stockwerk tiefer zur schaurig schönen Party im Club ging. Auf Instagram zeigt Donna Anna, wie sie mitten in der Menge tanzt. Wie lange sie dort verweilte, ist unklar. Gegen 1 Uhr in der Früh war Netrebko aber auf jeden Fall noch in ausgelassener Stimmung.