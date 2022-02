Netrebko im Privatjet

Gerade behauptete Anna Netrebko noch, dass sie kein Luxus-Leben führe, schon sitzt sie im Privatjet

Starsopranistin Anna Netrebko (50) führt Eigenangaben zufolge kein Luxus-Leben. „Mein Traum ist, ein kleines Boot zu haben, wo mich niemand sehen kann“, erzählte die Wahlösterreicher kürzlich in einem Interview mit der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera. Gestern zeigte sie sich dann gut gelaunt in einem Privatjet. Offenbar kein Luxus für den Welt-Star.

Social Media zeigt ein anderes Bild von Netrebko

Folgt man Netrebkos buntem Lifestyle auf Instagram, stellt man schnell ihre Aussagen in Frage. Penthouse in Wien, Trips nach Dubai oder Moskau – das sieht nach Luxus-Leben aus. Klar, oft verbindet die gebürtige Russin ihre Ausflüge auch mit beruflichen Engagements. Im Sommer 2022 gastiert sie wieder in Wien mit einem Konzert an der Seite ihres Ehemannes ­Yusif, bis dahin wird man ihr Jetset-Leben weiter auf Instagram und Facebook verfolgen können.