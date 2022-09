Netrebko: Triumph zum Geburtstag

Ihr Auftritt in „La Bohème“ wurde zum Meilenstein ihrer eindrucksvollen Karriere.

Vergeben. Es war ihr erster Auftritt an der Wiener Staatsoper seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Wegen ihrer angeblichen Nähe zu Putin wurden weltweit zahlreiche Auftritte von Anna Netrebko abgesagt. In Wien freute sich die Super-Diva am Sonntag dafür umso mehr über die mehr als zehn Minuten langen Standing Ovations. Noch dazu feierte sie im Anschluss an ihre Vorstellung ihren 51. Geburtstag.

Gratulanten. Bereits in der Oper beglückwünschte Direktor Bogdan Roščić Netrebko, ebenso wie Ioan Holender. Danach ging es für Donna Anna und ihre Entourage ins Restaurant Firenze Enoteca, wo die Sopranistin mit einer Torte überrascht wurde.