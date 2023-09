Tochter von Maria Schell kann endlich über das Martyrium reden.

Schauspielerin und Autorin Marie Theres Relin (57) arbeitete zusammen mit Ex-Mann Franz Xaver Kroetz (77) an ihrem autobiografischen Buch mit dem Titel "Szenen keiner Ehe". Es sollte um die gescheiterte Beziehung der beiden gehen, warum es schwer war, eine solche zu führen. Schwierig, weil Marie Theres einer der größten Schauspielerfamilien im deutschsprachigen Raum entstammt - ihre Mutter war Maria Schell, ihr Onkel Maximilian Schell.

"Meine Mutter unterstützte Pädophilie"

Doch statt sich der Verbindung zu Kroetz zu widmen, kamen andere Dinge ans Licht, wie die BUNTE (Ausgabe 40/2023) nun zu berichten weiß. Relin hatte es nämlich nicht nur schwer mit ihrer Familie wegen deren Bekanntheitsgrad. Sondern auch, weil es innerhalb der Familie Strukturen gab, die nicht sicher für ein Kind waren. Relin : "Meine Mutter in ihrer dämlichen Männerverehrung hatte die pädophilen Neigungen sozusagen gefördert."

© Getty Images ×

Kroetz, Relin und Sohn Ferdi

"Maximilian Schell hat mich entjungfert"

Wovon die einzige Tochter von Schauspiellegende Maria Schell konkret spricht? Von ihrem Onkel, dem vielverehrten Schauspieler Maximilian Schell. Dieser habe sie als Kind missbraucht: "Ich wurde als Vierzehnjährige von meinem Onkel sexuell missbraucht, verführt, entjungfert. Ohne Gewalt, aber gegen meinen Willen", schreibt sie im Buch. Damals muss Schell ein Mann von fast 50 Jahren gewesen sein. Übergriffigkeiten sollen von Mama Maria geduldet worden sein, so Relin.

© Getty Images ×

Maximilian Schell starb 2014 im Alter von 83 Jahren. Hier mit seiner letzten Liebe, Iva.