Nicole Kidman heimlich in Hallstatt!

Der Hollywood-Megastar soll angeblich im Salzkammergut (OÖ) zu Gast sein. Gerade laufen Dreharbeiten für eine Serie mit Kidman.

Der Megastar aus Australien steht gerade für einen weiteren Teil der Drama-Serie "Nine Perfect Strangers" vor der Kamera. Seit Montag ist das Filmteam schon in OÖ. Immer wieder müssen für den Dreh Ortsteile von Hallstatt abgesperrt werden.

Laut Komparsen, die sich beim ORF gemeldet haben, soll während der Dreharbeiten auch Nicole Kidman anwesend sein. Bis dato konnte jedoch das Gerücht nicht bestätigt werden. Auch für Dreharbeiten in Bayern ist Nicole angekündigt worden.

Auf Instagram hat die Australierin am Mittwochabend ein Foto von ihr in einem Keller, ganz ohne Ortsangabe, gepostet. Jetzt wird wild spekuliert, ob das tatsächlich in Hallstatt sein kann.

In der Serie "Nine Perfect Strangers" spielt der Hollywoodstar eine Heilerin mit einem Zauber, dem neun Menschen zum Opfer fallen.