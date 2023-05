Nik P. sagt reihenweise Konzerte ab

Der Schlager-Star muss wegen der "aktuellen Teuerungssituation" mehrere Shows streichen

Schlechte Nachrichten für die Fans von Schlager-Sänger Nik P. - aufgrund "wirtschaftlicher und organisatorischer Gründe" muss der Musiker mehrere Konzerte absagen, wie er auf Facebook mitteilt. "Es tut mir für alle sehr leid, die es betreffen wird", schreibt er.

Die Vorbereitungen für die Jubiläumstour in Österreich, Deutschland und der Schweiz sing gerade eigentlich voll im Gange, doch wie das Management mitteilt gibt es mehrere Probleme: "Die aktuelle Teuerungssituation und andere unvorhergesehene Umstände haben uns leider über den langen Bewerbungszeitraum keine andere Wahl ermöglicht", heißt es. Betroffen ist auch das Heimatkonzert in Klagenfurt am 13. Oktober 2023 und das Konzert in Wien am 6. Oktober.

Alle weiteren gecancelten Termine:

08.09.2023: Berlin

14.09.2023: Deggendorf

15.09.2023: Bamberg

23.09.2023: Oldenburg

24.09.2023: Hameln

28.09.2023: Cottbus

30.09.2023: Hof

06.10.2023: Wien