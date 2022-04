ÖSTERREICH bringt Sie zu Edmund

„Ich war noch nie bei einem Konzert in der Stadthalle, wollte die Bühne aber schon immer mal sehen, deshalb haben wir jetzt einen Termin dort gebucht.“ Für Edmund-Star Roman Messner steigt am Samstag die große Premiere. Mit Hits wie Freundschoft, Prinzzessin oder Die Blonde mitn Mittelscheitl rocken die Austropop-Durchstarter in der Stadthalle. Über 9.000 Tickets sind bereits verkauft: das erste große Stehplatz-Konzert in der Stadthalle seit Beginn der Pandemie! Dafür lassen Edmund sogar extra Wasserspender aufstellen.

Lampenfieber. Nach den umjubelten Auftakt-Konzerte in Großwarasdorf und Melk steigt nun auch für Band-Kollegen Markus Kadensky das Lampenfieber. „Ich bin vor Konzerten immer nervös. Bei der Stadthalle wird das extrem sein: Da wird davor die Entscheidung fallen: Weglaufen oder doch auf die Bühne gehen - aber ich werde schon Letzteres machen.“

Edmund live auf oe24.TV. Nach fast zweijährigem Corona-Stopp holt man mit der neuen Tour zur Hit-CD "Fein" auch die Konzerte von 2020 nach. "Jetzt verbinden wir das zweite Album mit dem dritten und nehmen das erste auch noch mit. Das wird also die 'Feinste Leiwand-Tour'." oe24.tv überträgt am Samstag Abend die ersten Highlights aus der Stadthalle.

Spannend: Der Bandname Edmund ist ja bekanntlich von der Kultfigur Edmund Sackbauer inspiriert. Deshalb hat man für Karl Merkatz auch eine Überraschung bereit: „Die Einladung für die Stadthalle steht. Wir haben ihn auf der Gästeliste notiert!“

Popo-Wette. Nach dem Stadthallen Triumph geht’s für Roman Messner dann übrigens gleich zum Tätowierer. Wegen einem pikanten Wett-Einsatz. "Ich habe zum Beginn unserer Karriere zu unserem Manager gesagt, wenn wir einmal in der Stadthalle spielen, dann lasse ich mir sein Gesicht auf den Popo tätowieren. Das wird jetzt natürlich eingelöst: Wettschulden sind ja Ehrenschulden!"



