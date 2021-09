ÖSTERREICH bringt Sie zu Nova Rock Encore

Die coolen Song-Contest-Sieger Måneskin, Electro-Swing-König Parov Stelar als Late Night Act und die Austropop-Hit-Fabrik Seiler & Speer als Headliner. Dazu Trendacts wie Bullet for My Valentine, Russkaja oder Clawfinger. Am Samstag (11. September) steigt das Top-Festival Nova Rock Encore in Wr. Neustadt. Die erste und einzige große Rock-Party in Zeiten der Pandemie. Dabei gilt die 2G-Regel: geimpft oder (PCR-)getestet.



Gewinn.15.000 Fans werden beim Mini-Woodstock im Stadion von Wr. Neustadt erwartet und mit ÖSTERREICH sind Sie beim 12-stündigen Soundfeuerwerk rund um Kult-Hits wie Zitti e buoni, Voodoo Sonic oder Ham kummst live dabei. Bei uns gibt es jetzt 3x2 Tickets für Nova Rock Encore in Wr. Neustadt zu gewinnen!

Gewinnspiel: So kommen Sie zum Nova Rock Encore Festival

