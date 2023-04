ÖSTERREICH bringt sie zum Austropop-Festival

Am 6. Juli in Eisenstadt

Ham kummst, Großvater und natürlich Schifoan. Kulthits des Austropop, die am 6. Juli im Schlosspark Eisenstadt erklingen. ÖSTERREICH präsentiert das sensationelle neue Austropop-Festival mit Seiler & Speer, Wolfgang Ambros und STS-Legende Gert Steinbäcker als Highlights. Dazu sind bei der über siebenstündigen (!) Hitshow in Eisenstadt auch Kabarettist Thomas Stipsits mit einem witzigen Musik-Programm und die coole Durchstarterin PÄM (I wü‘s ned versteh) mit dabei.

Gewinn. Mit ÖSTERREICH sind Sie beim größten Austropop-Happening des Jahres live dabei: auf oe24.at gewinnen Sie jetzt 3x 2 Tickets für Seiler & Speer und Co. am 6. Juli in Eisenstadt.

Hits. Das Festival im Schlosspark liefert natürlich keine Mini-Auftritte, sondern volle Konzertlängen. Mit den jeweiligen Bands und allen Hits. Als Headliner rocken Seiler & Speer ihre neue Show rund um den Hit Waun da Wind geht. Da war im Studio ja auch Wolfgang Ambros mit dabei. Vielleicht geht er ja auch mit auf die Bühne.