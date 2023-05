Österreichs Top 10 der Woche: Andreas Babler auf Platz 1

ÖSTERREICH präsentiert Ihnen die heimischen Prominenten der Woche.

Hier die Top Ten:

1. Andreas Babler

Der Traiskirchner Bürgermeister und rote „Revoluzzer“ hat sich zum Doskozil-Schreck entwickelt. Er setzte gegen alle Wetten eine Stichwahl beim Parteitag durch und hat jetzt gute Chancen, neuer SPÖ-Chef zu werden.

2. Melissa Naschenweng

Die sympathische heimische Schlager-Queen feiert heute den Abschluss ihrer ­fulminanten „Bergbauern“-Tournee in der Wiener Stadthalle. 3.000 Fans verfolgten ihre heiße Show live.

3. Helmut Marko

Der Red-Bull-Motorsportchef schwimmt mit seinem Weltmeister-Formel-1-Team weiterhin auf der Erfolgswelle. Sowohl seine Fahrer als auch das Team selbst liegen vor dem Grand Prix in Monaco (Sonntag, 15 Uhr) voll auf Titelkurs.

4. Wolfgang Katzian

Der ÖGB-Boss ist jetzt auch zum Präsidenten des Europäischen Gewerkschaftsbundes gewählt worden.

5. Jessica Hausner

Die Austro-Regisseurin Jessica Hausner war mit ihrem neuen Film "Club Zero" im Wettbewerb um die Goldene Palme in Cannes vertreten und durfte sich Hoffnungen auf einen Preis machen. Leider ging sie mit ihrem Film leer aus, ebenso wie 19 weitere Wettbewerbsfilme. Die Goldene Palme ging dieses Jahr an die französische Filmemacherin Justine Triet mit ihrem Film "Anatomie eines Falls".

6. Marcel Haraszti

Der Rewe-Chef wehrt sich gegen Vorwürfe, die Supermärkte seien Krisengewinner und schuld an hohen Preisen: „Das ist rufschädigend.“

7. Kurt Gollowitzer

Der Vorstand der Wien-Holding wurde mit überwältigender Mehrheit zum neuen Präsidenten des FK Austria Wien gewählt.

8. Adele Neuhauser

Die Schauspielerin zeigt am Pfingstmontag im neuen Austro-„Tatort“, dass ihr kein Fall zu schwer ist. Top-Quote garantiert.

9. Marlene Svazek

Die Salzburger FPÖ-Chefin hat es in die Landesregierung geschafft und koaliert jetzt mit ÖVP-Landeshauptmann Haslauer.

Die Salzburger FPÖ-Chefin hat es in die Landesregierung geschafft und koaliert jetzt mit ÖVP-Landeshauptmann Haslauer.

10. Max Schrems

Der heimische Datenschützer bezwang den Internet-Riesen Facebook, der jetzt 1,2 Milliarden Euro (!) Strafe zahlen muss.