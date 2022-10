× Österreichs Top 10 der Woche

ÖSTERREICH präsentiert Ihnen die heimischen Prominenten der Woche. Hier die Top 10:

1. ARNIE SCHWARZENEGGER

Unser steirischer Hollywood-Export Arnold Schwarzenegger war diese Woche nicht nur auf der Wiesn zu Gast – er besuchte das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz und sendete ein Unterstützungsvideo für Alexander Van der Bellen für die Hofburg-Wahl.

2. SEBASTIAN KURZ

Der Ex-Kanzler feierte diese Woche sein Comeback auf der Polit-Bühne. Im U-Ausschuss wurde Sebastian Kurz mehr als fünf Stunden lang gegrillt. Aber es wirkte fast so, als genoss der ehemalige ÖVP-Chef das Match mit der Opposition. Geht ihm die Politik etwa schon wieder ab?

3. ADELE NEUHAUSER

Am Sonntag um 20.15 Uhr ermittelt das Austro-Duo mit Adele Neuhauser (Bibi Fellner) und Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) im „Tatort“. In „Das Tor zur Hölle“ geht es um einen toten Priester, mit dabei ist auch Roland Düringer. Knackt der Austro-„Tatort“ bei der Quote die Million?

4. MELISSA NASCHENWENG

Schlager-Star Melissa Naschenweng ist gerade „happy“. Mit dem gleichnamigen Album stürmt sie die Charts und am Samstag heizt sie für Helene Fischer in Hofgastein ein.

5. DAVID ALABA

Unser Fußball-Star ist kommende Woche Top-Favorit bei der „Sportler des Jahres“-Wahl. Mit Real ist er in der Champions League gegen Donezk im Einsatz.

6. HANNES ANDROSCH

Österreichs Unternehmer-Legende lockt einen Top-Star nach dem anderen in sein Vivamayr-Kur-Luxus-Resort an den Wörthersee: Diese Woche war Chuck Norris zu Gast.

7. ANNA GASSER

Snowboard-Ikone Anna Gasser wird am Mittwoch zur Sportlerin des Jahres gekürt. Die nächste Auszeichnung für unsere Doppel-Olympiasiegerin.

8. CHRISTIAN MUCHA

Am Sonntag zieht der umtriebige Verleger auf Ö3 bei „Frühstück bei mir“ seine Erfolgsbilanz und verkündet dort seinen Rückzug aus dem operativen Tagesgeschäft.

9. MARCUS GRAUSAM

Der A1-Österreich-Chef holte diese Woche die legendäre Umweltaktivistin Erin Brokovich zum A1 Digital Summit nach Wien.

10. MARCO POGO

Ganz Österreich sprach diese Woche über den „ZiB 2“-Auftritt des Bundespräsidentschafts-Kandidaten mit dem Kiffer-Outing. Und die Frage: Warum wurde VdB das nicht gefragt?