Online Kondolenzbuch für Willi Resetarits

Alle sollen die Möglichkeit haben, Abschiedsworte an Willi Resetarits alias Kurt Ostbahn zu richten

Der Schock sitzt noch immer tief - Willi Resetarits alias "Ostbahn-Kurti" verunglückte am Sonntag mit 73 Jahren. Die Trauer und Anteilnahme ist nicht nur in der Musikbranche enorm, auch die heimische Bevölkerung will Abschied nehmen. Deshalb hat die Bestattung Wien jetzt unter

Ehrengrab der Stadt Wien

ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet. Hier gebe man allen die Gelegenheit letzte Worte an die Austropop-Legende zu richten.

Ebenso wolle man ein Ehrengrab für Resetarits am Zentralfriedhof anbieten. Unklar ist noch, ob dieses Angebot von den Hinterbliebenen auch angenommen wird.