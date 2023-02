Anreise-Chaos um Chris Noth

''Sex and the City''-Star kam verspätet in Wien an und hat jetzt Ball-Stress.

Frankfurt. Zitterpartie um „Mr. Big“: Weil Lufthansa und AUA mit IT-Ausfällen lahm gelegt wurden, wurde auch der Flug von Frankfurt nach Wien von Chris Noth am Mittwochnachmittag kurzerhand gecancelt. Patricia Schalko, die ihn als guten Freund zum Opernball einlädt, musste dem Schauspieler ein Auto nach Düsseldorf organisieren. So landete der SATC-Star statt um 14 Uhr erst nach 19 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat. Durch das Flugchaos platzte auch die Frackanprobe in der Wiener City. Das Abendessen mit Schalko und ihrem Freund Tassilo Wallentin sollte aber stattfinden. Jetzt muss alles kurzfristig am Balltag erledigt werden. Stress pur für alle Beteiligten. Dinner im Sacher und Loge im zweiten Rang Programm. Wenn nicht noch etwas schiefgeht, soll sich Noth heute um 18 Uhr mit der Austro-Millionärin im Hotel Sacher, wo er auch logieren soll, zum Dinner treffen. Am Ball sitzt man jedenfalls „first class“ in einer 2.-Rang-Loge. Auch Schalkos Kleid, das extra aus einem Pariser Couture-Salon eingeflogen wurde, wird dann für Furore sorgen.