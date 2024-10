Erstmals Männer- und Transgender-Paare beim Opernball-Vortanzen

250 Paare trafen sich am Samstag in Gustav Mahler Saal der Wiener Staatsoper zum Vortanzen für den Wiener Opernball

Es haben sich 250 Paare zum heutigen ersten Vortanzen unter der Jury von Maria Angelini-Santner und Christoph Santner, unter deren Leitung auch der 67. Wiener Opernball glanzvoll über die Bühne gehen wird, angemeldet. Mit dabei war auch ein prominentes Jurymitglied: Solotänzerin Rebecca Horner, die langsam aus der Babypause (drittes Kind) wieder in das Staatsballett zurückkehrt.

Rebecca Horner, Susanne Athanasiadis, Christoph Santner, Maria Angelini-Santner © Sofia Vargaiová / Wiener Staatsoper ×

Presse und Marketing Leiterin der Wiener Staatsoper Susanne Athanasiadis begrüßte die Paare und wünschte den teilweise sehr aufgeregten Debütanten in spe viel Glück. Athansiadis zeichnet gemeinsam mit den Opernball-Komitee-Mitgliedern Maryam Yeganehfar und Birgit Reitbauer für die Ball Organisation verantwortlich.

250 Paare kamen gestern zum Vortanzen © Sofia Vargaiová / Wiener Staatsoper ×

Die Anwärter erfahren in ca. zwei Wochen, ob Sie den Opernball eröffnen werden. Unter den Bewerberinnen waren diesmal auch wieder einige Damenpaare und erstmals auch ein Herrenpaar, Stefan Pfister (Followerin in weiß) und Josef Takats (Leader) die als Leader und Follower in Schwarz weiß eröffnen möchten.

Josef Takats und Stefan Pfister © Sofia Vargaiová / Wiener Staatsoper ×

Katharina Schneebauer, Tochter der österreichischen Botschafterin in Washington Petra Schneebauer, musste auf ihren Tanzpartner leider verzichten, da dieser kurzfristig erkrankt ist. Für ihn sprang ein Freund ein, der sich ebenso beworben somit gleich zweimal vorgetanzt hat. Erstmals dabei waren mit Geraldine Schabraque (Damenposition) und Mio Glow auch ein Transgender Paar.

Mio Glow und Geraldine Schabraque © Sofia Vargaiová / Wiener Staatsoper ×

Der 67. Wiener Opernball findet am 27. Februar 2025 statt. Es wird der erste Opernball ohne Richard Lugner sein.