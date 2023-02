Nopelpreisträger Anton Zeilinger kommt zum Opernball

Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger wird den diesjährigen Opernball besuchen.

Er wird die Eröffnung in der Loge des Bundespräsidenten verfolgen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wiederum wird sich die Eröffnung mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und weiteren Regierungspolitikern traditionell aus der Mittelloge ansehen. Der Quantenphysiker ist begeistertet Opernbesucher, bereits in seiner Zeit im Gymnasium war er dort regelmäßig auf Stehplätzen anzutreffen.

Vor rund drei Monaten hat Zeilinger in Stockholm vom schwedischen König Carl XVI. Gustaf den Physik-Nobelpreis entgegengenommen. Im Stockholmer Konzerthaus wurde er am 10. Dezember mit seinen Co-Preisträgern in Physik, Alain Aspect und John Clauser, ausgezeichnet. Die begehrte Auszeichnung hatte Zeilinger in einem Frack - wie er auch für den Opernball Vorschrift ist - entgegengenommen. Diesen hatte er für die Nobelpreisverleihung neu gekauft, seinen alten hatte er im "Carla Wien", dem Second-Hand-Shop der Caritas abgegeben. Er wurde dort verkauft. Auch im Jahr 2013 hatte Zeilinger den Opernball besucht.