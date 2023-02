Noth: Waltz-Gag statt Walzer

Witz oder Verwechslung? Auf oe24.TV brachte er Walzer und Waltz durcheinander.

Witze. „Können Sie den Walzer?“ – „Ja, klar kenne ich Christoph Waltz. Ein großartiger Schauspieler!“ Witziges Wortspiel von Chris Noth im Talk mit oe24.TV. Bei Dinner im Sacher, wo er sich mit seinen Gastgebern Patricia Schalko und ihrem Anwalt Tassilo Wallentin im Raum ganz hinten links versteckte, gab sich der Sex And The City-Star kurz vor dem Opernball ganz entspannt.

Chaos. Die Anreise hingegen war chaotisch. Am Mittwoch wurde sein Flug aus Frankfurt nach Wien in letzter Minute gestrichen: Massives Computer-Problem am Airport. Er musste nach Düsseldorf ausweichen. landete mit fast fünf Stunden Verspätung erst kurz nach 19 Uhr in Wien. Lässig mit Haube – nahm sich Zeit für Autogramm-Sammler.

Jungfrau. Den Ball selbst sah er nach ausgiebiger Sightseeing-Tour mit gemischten Gefühlen entgegen. „Ich bin eine Jungfrau im Frack. Wenn ich tanze, werde ich wohl aus der Oper rausgekickt!“