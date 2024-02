oe24 spannt Lugner Opernballgast Priscilla Presley aus

Richard Lugners Opernball-Stargast Priscilla Presley erkundet mit dem Baulöwen derzeit Wien. oe24-Reporter Thomas Zeidler hat sie dabei getroffen.

Elvis-Witwe Priscilla Presley ist am Montag überraschend früh in Wien gelandet. Mit ihrem Opernball-Gastgeber, Richard Lugner erkundet die 78-Jährige derzeit Wien. Dabei gab sie sich ganz Volksnah. Vor dem Stephansdom traf sie auch oe24-Reporter Thomas Zeidler und nahm sich auch Zeit für eine Serie an Selfies. Kuschelarm! Während der Baumeister im Abseits warten musste.

© oe24/Zeidler ×

Während dem Sightseeing-Trip durch die Innenstadt, für den Presley standesgemäß in einer XXL-Limousine in der Spiegelgasse anfuhr und auch ihren Austro-Freund Denis Jale mit dabei hatte, nahm sich sogar Dompfarrer Toni Faber, der schon 20 Minuten ungeduldig auf seine berühmten US-Gast wartete, zeit und begrüßte Presley persönlich vor dem Dom-Eingang. Dann zeigte er ihr bei einer privaten Führung den Dom. Im Anschluss steht jetzt noch ein Besuch im nahen Mozarthaus am Plan. Abends will sich Priscilla beim „Plachutta“ stärken.