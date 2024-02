Lugners Opernball-Gast Priscilla Presley ist gelandet

Baumeister Richard Lugner hat alle ausgetrickst. Entgegen der Meldung, dass sein Opernball-Stargast Priscilla Presley am Dienstag in Wien landet, ist die 78-Jährige bereits in der Landeshauptstadt angekommen.

Der Opernball-Countdown hat offiziell begonnen: Auf einem ersten gemeinsamen Foto strahlt "Mörtel" mit seinem Stargast Priscilla Presley, der Witwe des 1977 verstorbenen "King of Rock'n'Roll" Elvis. Am VIP-Terminal am Flughafen Wien-Schwechat empfing der Baumeister die 78-Jährige mit seiner Tochter Jacqueline und einem Blumenstrauß.

© Tischler ×

In den nächsten Tagen gibt es für Lugner und seinen Stargast jede Menge Termine. Neben einem gemeinsamen Abendessen, steht am Mittwoch die große Pressekonferenz inklusive Autogramstunde am Programm, ehe es am Donnerstag zum Ball der Bälle geht.