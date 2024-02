× Lugner tanzt sich für Priscilla Presley warm

Der Baumeister nimmt für den Tanz mit seinem Stargast sogar Stunden bei Tanzprofi Yvonne Rueff

Am Dienstag ist es bereits soweit - Priscilla Presley landet in Wien, wo sie von ihrem Gastgeber Richard Lugner sehnlichst erwartet wird. Die Schauspielerin macht nicht nur den kompletten Terminmarathon mit, sie will auch mit dem Baumeister am Opernball tanzen. Das ließ Jane Fonda, der Stargast des Vorjahres aus. Weil er ein bisserl eingerostet ist, nahm "Mörtel" jetzt sogar Tanzstunden bei Yvonne Rueff.

© zVg ×

Lugner: "Am Jägerball geübt"

"Priscilla will nach dem Mittellogeninterview mit mir tanzen, also habe ich am Jägerball meine Tanzkünste aufgefrischt und Donnerstagnachmittag auch noch einen Profi konsultiert." Jetzt steht einem Tänzchen auf dem Staatsball nichts mehr im Wege