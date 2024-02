Oliver Pocher kommt zum Opernball

Nachdem Oliver Pocher 2014 für einen Opernball-Skandal sorgte, kommt er heuer wieder nach Wien.

Der Entertainer Oliver Pocher (45) wird am 8. Februar erneut zum Wiener Opernball kommen. Pocher wird neben dem Barden Heino in der Loge des deutschen Unternehmers Markus Deussl Platz nehmen. Der Komiker besuchte bereits 2014 den Höhepunkt des Faschings.

© Getty ×

Der Auftritt von Pocher 2014 war allerdings durchwachsen. Damals legte sich Pocher mit Richard Lugners Stargast Kim Kardashian an und sprach davon, auf die "Niggas in Vienna" zu warten. Zuletzt machte Pocher vor allem wegen seiner Trennung von seiner Lebensgefährtin Amira Schlagzeilen.

Auch Heino kommt

Helmut Werner bzw. Gastgeber Markus Deussl wollen am Wochenende noch weiter Gäste ankündigen. Die Idee, den Opernball zu besuchen, hatten Deussl und Werner angesichts der "Absagenflut". "Der Opernball drohte, langweilig zu werden", sagte Werner. Außerdem wollte man Heino, der noch um seine Frau Hannelore trauert, ein "paar schöne Stunden schenken".

Richard Lugner ist angesichts der Konkurrenz, die pikanterweise von seinem Beinahe-Schwiegersohn eingefädelt wird, noch ruhig. "Ich bringe eine Frau, die noch nicht oft in Wien war. Heino ist weder eine Frau noch selten in Österreich", meinte er zur APA. Außerdem kündigte der Baumeister an, dass "Presley sich mit uns das Mozarthaus ansehen möchte, wenn es die Zeit erlaubt". Lugner räumte aber ein, dass seine Tochter Jacqueline und Werner damals nicht im Guten auseinandergegangen sind.

Auch Werner wollte kein böses Blut mit dem Baumeister. "Das ist zehn Jahr her, ich habe mit dem Kapitel Lugner längst abgeschlossen, er sollte das auch machen", so der Manager,

Deussl, der in Bad Ischl geboren wurde, aber in Deutschland lebt, wurde mit einer Form der Kältetherapie reich, auf die auch Heino "zur Regeneration" schwört, wie Werner erzählte. Anreisen wird der Unternehmer mit eigenem Privatjet. "Abreisen auch", sagte Werner.