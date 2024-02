"Alles Walzer" für 5.000 Ballgäste in der Oper

Trotz Teuerung und Semesterferien ist der Opernball heute ausverkauft

Wer sich die 385 Euro für eine Entrittskarte leisten kann und möchte, ist heute Abend live dabei, wenn der 66. Wiener Opernball über die Bühne geht. Logen-Besitzer mussten sogar fast 25.000 Euro dafür hinblättern -plus Eintrittskarten. Der Stimmung wird dies aber keinen Abbruch tun. Auch heuer treffen sich Society, Politik, Kunst und Wirtschaft aufeinander.

Statt auf der Skipiste die Semesterferien zu verbringen, wählten sie das Tanzparkett -das oft ebenso rutschig ist. Über eine Million sehen auf jedenfall heute im TV zu -ORF wie oe24.TV berichten live!

Politik. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer empfangen in ihren Logen hochkarätige Gäste aus dem Ausland. So tanzt bei VdB Jakov Milatovic, Präsident von Montenegro, an. Nehammer begrüßt Estlands "Eiserne Lady" Kaja Kallas. In seiner Loge nehmen auch die VP-Ministerinnen Karoline Edtstadler -nach der Schmuck-Aufregung ohne Geschmeide -sowie Susanne Raab Platz. Auch Arbeitsminister Martin Kocher, Bildungsminister Martin Polaschek sowie NR-Präsident Wolfgang Sobotka haben sich angesagt.

Wirtschaft. Auch Sebastian Kurz hat eine Loge gemietet -allerdings tanzen hier nicht er, sondern Gernot Blümel und Elisabeth Köstinger an. Tiara-Spender Swarovski begrüßt in der Loge Nadine Mirada, Judith Williams und Song-Contest-Star Kaleen. GW Kosmetics feiert u. a. mit Lili Paul. Auch Christian Mucha, Gastronom Martin Ho und der schillernde Designer Harald Glööckler haben -neben den Donatoren Casinos Austria oder Piëch - eine Loge.

Stargast-Duell zwischen Lugner und Werner

Star-Duell. Platzhirsch Richard Lugner bekommt heuer ausgerechnet von seinem einstigen Schwiegersohn in spe Helmut Werner Konkurrenz. Während Mörtel Priscilla Presley aus Hollywood einfliegen ließ, organisierte Werner für die Loge von Alpha Industries-Boss Markus Deussl gleich Volksmusiker Heino, Italo-Western-Star Franco Nero und Comedian Oliver Pocher samt Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden.

So bunt wie die Gästeschar heuer auch die Deko: Mit "Pink Floyd"-Rosen wurde die Oper in Barbie-Pink aufgehübscht.