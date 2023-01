Die Ballsaison feiert ihr Comeback. Am Montag wird das Eröffnungsprogramm für den Opernball vorgestellt.

Wien. Am 16. Februar heißt es wieder „alles Walzer“ in der Wiener Staatsoper. Nach zweijähriger Corona-Pause findet der Opernball wieder statt. Am morgigen Montag werden alle Neuerungen und das künstlerische Eröffnungsprogramm, erstmals unter dem neuen Opern-Direktor Bogdan Roscic, vorgestellt.

Er hat auch gleich ein neues Komitee für das Staats-Gewalze zusammengetrommelt. Kristall-Lady Nadja Swarovski ­liefert internationales Know-how. Steirereck-Chefin Birgit Reitbauer garantiert für kreative Gaumenfreuden.

Neues ORF-Ballduo stellt sich vor

Wechsel. Spannend wird, wer neben Mirjam Weichselbraun für den ORF durch den Ballabend führt. Gut möglich, dass ihr Dancing Stars-Partner Andi Knoll den Job von Alfons Haider übernimmt.