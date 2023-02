× ORF-Star outet irre Opernball-Preise

Inhof staunt über die Preise am Opernball: Zum Beispiel 10 Euro für eine Mini-Leberkässemmel.

Teuer. Am Ball gönnte sich ORF-Moderatorin Kristina Inhof eine Leberkässemmel, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigte. "Der eigentliche Grund, warum ich hier bin", so die Journalistin. Auf Instagram postete sie dann auch gleich den nicht so schmackhaften Preis: 10 Euro für die Mini-Version, zeigte sich Inhof angesichts der gesalzenen Preise schockiert. Danach gab’s übrigens eine Schoko­-Erdbeere. Preis? Süß-saure 5,50 Euro. Mahlzeit!

© Instagram/kristina.inhof ×

© Instagram/kristina.inhof ×

Auch die übrigen Preise könnten den Opernball-Besuchern sauer aufstoßen. So müssen sie für ein kleines Bier 13,50 Euro hinlegen. Ein kleines Gulasch kostet 18 Euro und ein Achterl Wein kommt auf 13,50 Euro.