Opernballabsage: Das sagt Richard Lugner

Baumeister Richard Lugner bringt seinen Gast nun 2022.

Opernball-Stammgast Richard Lugner hat Verständnis für die Entscheidung, das Fest in der Staatsoper 2021 aufgrund der Coronapandemie abzusagen. "Das ist schon gescheit", sagte der Baumeister am Mittwoch gegenüber der APA. Seinen für 2021 vorgesehen gewesenen Gast will er nun 2022 bringen.

Lugner: „Kann man halt nichts machen“

"Solange es keine Impfung gibt und die Fallzahlen hoch sind, wird es solche Veranstaltungen nicht geben", meinte Lugner. Er selbst musste erst kürzlich seine große Geburtstagsparty absagen. "Da kann man halt nichts machen."

Gast informiert

Am Vormittag wollte Lugner seinen Gast für 2021 über die Absage informieren. "Dann bringe ich ihn halt 2022", sagte der Baumeister.