× Opus rocken heute oe24.TV

Opus starten heute in der Wiener Stadthalle ihre Abschieds-Runde. Mit oe24.TV sind Sie ab19 Uhr live dabei. Am Montag und Dienstag folgen die allerletzten Konzerte in der Grazer Oper. Mit STS-Sensation!

„Der Abschied wird sicher emotionell!“ Nach 48 Hit-Jahren beenden jetzt Opus ihre Rekord-Karriere mit den letzten vier Konzerten. Der Auftakt zum Finale steigt heute in der Wiener Stadthalle. Und mit oe24.TV sind Sie live dabei: große Sondersendung zum allerletzten Wien-Konzert. Ab 19 Uhr gibt es die größten Hits, exklusive Interviews und einen ersten Einblick in die neue Show. Dazu einen Stimmungsbericht aus der Stadthalle: So freuen sich 2.000 Fans auf das Wien-Finale.



Live. Knapp nach 20 Uhr startet das Konzert. oe24.TV liefert Ihnen die ersten drei Songs direkt aus der Stadthalle: die Hymne "Opusphere", wo Sänger Herwig Rüdisser sogar quer durch das Publikum marschieren will. "You Can Count On", der Hit zum 25. Bandgeburtstag und ein Medley aus den 80er-Jahre-Klassikern "My Style" und "Up & Down".



Reggae. Beim Wien-Finale sind auch gute Freunde von Opus mit dabei. Maria Bill wird ihren Klassiker "I mecht Landen anstimmen", Bilgeri rockt "Video Life" und das Duett "Desperado". Dazu holt Band-Mastermind Ewald Pfleger auch seinen Sohn Paul auf die Bühne.

Für Wien haben Opus gleich 25 Songs von allen 17 Alben geprobt. Natürlich auch die Klassiker "Eleven", "Flying High" und "Live Is Life", das man sogar in einer Reggae-Version im XXL-Format liefert.

STS-Sensation. Morgen folgt der Stopp in Weiz und am Montag und Dienstag steigen dann die Abschieds-Konzerte in der Grazer Oper. Dafür hat man ein großes Orchester unter der Leitung von Christian Kolonovits dabei. Und gleich 11 Gaststars. Von Bilgeri bis Willi Resetarits. Dazu gibt's die absolute Austropop-Sensation. Für Opus gehen auch STS wieder gemeinsam auf die Bühne. Nach 9 Jahren Pause!

© Facebook ×

Timischl, Steinbäcker, Schiffkowitz & Pfleger