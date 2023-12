ORF-Abschied: So viel kostete Kaisers Kleid wirklich

Martina Kaiser sorgte mit "Deppen"-Video und "8.000-Euro-Pailette" für Wirbel. Jetzt klärt sie ihre Fans auf

Auf TikTok machte ORF-Moderatorin Martina Kaiser ein Voiceover von Harpe Kerkeling alias Uschi Blum. Dazu schrieb sie "Das haben die Deppen bezahlt" in Anspielung auf die 8.000-Euro-Pailette von der Kerkeling auf dem Tonband spricht. Bei ihrem "Euromillionen"-Abschied am 19.Dezember trug die fesche Wienerin ebenfalls ein Pailletten-Kleid. Dieses kostete jedoch weit weniger, als 8.000 Euro, wie sie in ihrer Instagram-Story verrät.

© Instagram

Gerade einmal 150 Euro soll das Outfit gekostet haben. "Ich hatte es schon einmal an, also helfe ich dem ORF sogar sparen", sagt sie. Schließlich wurde sie selbst Opfer der ORF-Sparmaßnahmen. Es war die letzte Show. Jetzt sorgen sich einige männliche Fans darum, dass Kaiser sich kein Essen mehr leisten kann. In einer anderen Story postet sie mehrere Nachrichten ihrer Anhänger. Diese wollten wissen, was sie in Zukunft machen würde und, ob man sie zum Dinner einladen könne. "Ich kann mir auch ohne diesen Job noch alles leisten", kontert sie.