ORF-Comeback für Alfons Haider am Opernball?

In ORF-Insiderkreisen macht ein heißes Gerücht die Runde: kommt es tatsächlich zum TV-Comeback von Alfons Haider am Ball der Bälle?

25 Jahre lang begrüßte Alfons Haider das ORF-Publikum am Wiener Opernball in gewohnt charmanter Manier. Dann letztes Jahr die Schocknachricht: Andi Knoll übernimmt für den beliebten Entertainer, Haider wird nicht mehr länger den Ball der Bälle moderieren. „Ich war am Boden zerstört“, sagte Haider damals.

Insider macht Hoffnung auf Comeback

Heuer könnte aber alles wieder zum Alten werden. Denn wie ein Insider verrät, soll Alfons Haider möglicherweise als Gastgeber in die Logen zurückkehren. Es wäre wirklich eine TV-Sensation. Zwei andere ORF-Stars werden beim 66. Opernball am 8. Februar 2024 eher als Gäste über den roten Teppich schweben: Nadja Bernhard und Tarek Leitner. Die beiden ZiB-Moderatoren führten letztes Jahr erstmals durch die Sendung.