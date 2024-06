ORF-Lady Leona König spricht über Heiratspläne

Im Gespräch mit oe24.at verrät Leona König, wie sie ihre Beziehung zu Alexander Wrabetz frisch hält.

Er, der einstige ORF-Chef, sie, eines der Aushängeschilder des öffentlich rechtlichen Senders. Alexander Wrabetz (64) und Leona König (43) machten ihre Beziehung bei den Salzburger Festspielen im Sommer 2022 öffentlich. Seither ist das Traumpaar von keinem großen roten Teppich mehr wegzudenken. Am Wiener Opernball glänzte man zuletzt Seite an Seite.

Verlobung in Venedig?

Gerade postete König ein romantisches Foto aus Venedig. Darauf ist sie in einem knappen schwarzen Kleid zu sehen, hinter ihr der Canal Grande. Hier haben sich schon viele Paare verlobt. Etwa auch Leona und ihr Liebster Alexander Wrabetz?

König: "Wir haben keine Lebensgemeinschaft"

oe24 hat nachgefragt, wie es denn mit Heiratsplänen aussieht. "Nicht in den nächsten Jahren", sagt König. Dann verrät sie ihr Beziehungsgeheimnis: "Wir leben ja nicht zusammen. Also haben wir auch keine Lebensgemeinschaft. So klappt es top. Unsere Beziehung bleibt frisch."