× ORF-Moderatorin Kristina Inhof zeigt ihr Baby

Auf Instagram gibt die hübsche Wienerin ein Update zu ihrem neuen Alltag als Mama

Knapp einen Monat ist es her, dass Kristina Inhof (35) Mama geworden ist. In ihrer Instagram-Story hält sie ihre Fans normalerweise gerne auf dem Laufenden. In letzter Zeit wurde es aber verständlicherweise etwas ruhiger um sie. Jetzt meldet sie sich mit einem Update zurück: "Momentan tut sich echt nicht viel außer dem Leben im Mama-Kosmos", schreibt sie.

Inhof: "Schön und super anstrengend"

Dazu postet sie ein Foto von sich und der kleinen Lena. "Ich würde euch ja gerne mehr erzählen, aber es nimmt mich voll ein und es ist schön und super anstrengend zugleich. Die Zeit vergeht wahnsinnig schnell und bald sind wir einen Monat ein Team", schreibt Inhof weiter. Gemeinsam mit ihrem Partner Georg Lauscha genießt sie jetzt erst einmal die Kennenlern-Phase mit ihrem Mini-Me.