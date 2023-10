Paukenschlag: ORF-Publikumsliebling Martina Kaiser muss gehen

Glücksfee Martina Kaiser fällt Sparmaßnahmen beim ORF zum Opfer.

„Nach knapp 9 Jahren ist Schluss!“, schreibt Martina Kaiser auf Facebook. „Ich werde nur noch bis Jahresende als Euromillionen Glücksfee im ORF zu sehen sein.“ Grund für das überraschende Aus sind Sparmaßnahmen beim öffentlich-rechtlichen Sender, der zukünftig auf eine Moderatorin bei der Euromillionen-Ziehung verzichtet.

„Ich persönlich find‘s sehr sehr schade“, so die 53-Jährige weiter. „Habe meine Euromillionen Auftritte sehr geliebt und erst kürzlich in einem Interview gesagt, dass ich die Sendung sicherlich so lange moderieren werde, solange es sie gibt und man mich haben will.“

Ruhig werden dürfte es um Martina Kaiser aber auch nach ihrem ORF-Aus nicht. Die 53-Jährige ist ein echter Social-Media-Profi. Ihr TikTok-Video, in dem sie an Schokolade riecht und währenddessen Salat ist, hatte über 13 Millionen Zugriffe. Auf Instagram zählt sie bereits 24.800 Follower und die Zahl steigt stetig. Zuletzt ist sie auch als Sängerin tätig.