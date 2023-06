ORF-Star wirbt nackt für neue Single

Auf Instagram zeigt sich Martina Kaiser wie Gott sie schuf, um für ihre CD die Werbetrommel zu rühren

Mit ihren 53 Jahren muss sich ORF-Moderatorin Martina Kaiser keineswegs verstecken. Ihren Traumkörper präsentiert sie regelmäßig auf Instagram in heißen Dessous und Badeanzügen. Jetzt zog die fesche Niederösterreicherin gar blank.

© Instagram

Für ihre neue Single "Opposite Of Love" ließ Kaiser die Hüllen fallen und schrieb frech dazu: "Kann man den Titel meiner neuen Single eh gut lesen?" Dabei spielt sie wohl darauf an, dass die Fans auf ganz andere Details achten. Martina Kaiser ist ein Social-Media-Profi. Ihr TikTok-Video, in dem sie an Schokolade riecht und währenddessen Salat ist, hatte über 13 Millionen Zugriffe. Auf Instagram zählt sie bereits 24.800 Follower und die Zahl steigt stetig.