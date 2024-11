Philipp Plein Outlet in Parndorf nicht pleite! Auf oe24 spricht der Designer Klartext

Medien vermeldeten heute, dass der Outlet-Shop von Kult-Designer Philipp Plein insolvent ist - in einem exklusiven Statement für oe24 klärt der Konzern jetzt auf

Es war ein Eintrag im Alpenländischen Kreditorenverband AKV, der am Freitag für Aufsehen sorgte. Laut Ediktsdatei ist die PP Philipp Plein Retail GmbH insolvent. Es war sogar davon die Rede, dass das Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen könne.

© Getty ×

oe24 fragte direkt beim Konzern nach und - von Pleite keine Spur! Hier das exklusive Statement von Carmine Rotondaro, Business Advisor der Philipp Plein Group, im Wortlaut:

"Wir wurden eben aus den Medien darüber informiert, dass heute ein Insolvenzverfahren gegen die österreichische Tochtergesellschaft der Plein Gruppe, genauer gesagt gegen die PP Philipp Plein Retail GmbH, eröffnet wurde. Dies haben wir mit großer Verwunderung zur Kenntnis genommen und haben auch nur aus einem Medium diese Information erhalten. Ich möchte im Namen der Gruppe eindrücklich darauf hinweisen, dass niemand bei der PP Group jemals über irgendein Verfahren informiert wurde.



Nach unseren Recherchen, die wir natürlich umgehend betrieben haben, handelt es sich ausschließlich um ein bürokratisches und administratives Versehen. Die PP Philipp Plein Retail GmbH und die gesamte Philipp Plein Gruppe florieren, wachsen und investieren weiter. Auch in Österreich, wo wir erst kürzlich ein wunderschönes Plein Sport-Ladengeschäft in Wien eröffnet haben und unser Standort im Outlet Parndorf zusätzlich renoviert wird, wo wir auch noch weitere Standorte in Österreich suchen.



Mit der Verwaltung der PP Gruppe überprüfen wir nun alle angeblichen Verbindlichkeiten der PP Philipp Plein Retail GmbH in Österreich um sicherzustellen, dass alle Gläubiger pünktlich und rechtsmassig bezahlt wurden, um damit auch das Versehen zu identifizieren. Wir werden schon Anfang der kommenden Woche dieses offensichtliche Missverständnis oder Versehen ausräumen, dass diesem Verfahren evtl. zugrunde liegen könnte."



Das der Shop in Parndorf ist jedenfalls weiterhin geöffnet und das soll sich auch nicht ändern. Von Finanzproblemen ist jedenfalls nichts zu spüren. Gerade erst eröffnete Plein Stores in Miami und Neapel. Ende November folgt dann das große Opening seines Luxus-Hotels in Mailand.

Philipp Plein mit Store-Betreibern Manuela und Ernst Fischer © Tischler ×

Neben dem Outlet in Parndorf besitzt Philipp Plein einen Plein-Sport-Store im Wiener Donauzentrum und Ernst und Manuela Fischer betreiben den österreichischen Philipp Plein Flagship-Store in der Wiener Goldschmiedgasse.