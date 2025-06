Philipp Plein Vienna und oe24 bringen Sie zur Sportwagen-Gala in Velden

Die schönsten und teuersten Supercars live erleben - das können PS-begeisterte Fans ab dem 16. Juni in Velden am Wörthersee, wenn Mr. Ferrari Heribert Kasper zum 25-Jahr-Jubiläum seines Sportwagenfestivals lädt.

Heribert Kasper mit Bugatti © Raunig ×

Die passende Mode zum Festival gibt es bei Philipp Plein - im Wiener Flagship-Store oder im Veldener Store von Ernst und Manuela Fischer. Die "Supercar Racing Club"-Kollektion ist ein Muss für Benzinbrüder und -schwestern.

Das Highlight der Sportwagen-Woche in Velden ist wie jedes Jahr der große Gala-Abend im Casineum am See. Die Karten dafür sind wie immer streng limitiert - oe24 und Philipp Plein Vienna hat zwei dieser begehrten Tickets! Erleben Sie das große VIP Event live. Genießen Sie das mehrgängige Luxus-Menü, die Shows von Natalie Holzer und Hot Chocolate-Frontman Greg Bannis und erleben Sie einen spannenden Abend im Kreis der Sportwagen-Enthusiasten. Einfach beim Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück die zwei Tickets gewinnen.

Philipp Plein mit Store-Betreibern Manuela und Ernst Fischer © Tischler ×

Das Gewinnspiel endet am 15. Juni um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!