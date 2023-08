Piëch und Resetschnig: Das junge Milliardärs-Traumpaar

Sie ist die jüngste Aufsichtsrätin der Porsche SE, er ist der Sohn des Wiener Industriellen Karl Kahane (†73)

Als Debütantin verzauberte sie im Jahr 2011 die Gäste des Wiener Opernballs - heute sitzt Sophie Piëch mit nur 29 Jahren im Aufsichtsrat der Porsche SE. Mit dem Porsche-Clan zählt sie zu den reichsten Österreichern. Aber auch ihr Ehemann Arthur Resetschnig hat eine einflussreiche Familie hinter sich.

Zwei Milliardärs-Familien als Allianz

Erst im Frühjahr gaben sich Piëch und Resetschnig in Tel Aviv das Ja-Wort. Sophie konvertierte für ihren Mann zum Judentum. Resetschnig ist der Sohn des Wiener Industriellen Karl Kahane (†79). Seine Familie besitzt die Privatbank Gutmann und der weltgrößte Hersteller von Zitronensäure. Bei Jungblunzauer sitzt Arthur Resetschnig im Vorstand.

Arthur Resetschnig (39) stammt aus einer der reichsten Familien Österreichs

Insidern zufolge besitzt Resetschnig außerdem den Wiener Klub "Grelle Forelle". Sophie Piëch ist die erste in ihrer Familie, die Biochemie studiert hat. Sie erforschte unter anderem Wirkstoffe gegen Krebs and der Akademie der Wissenschaften in Wien. Die beiden Milliardär-"Kinder" sind also nicht nur reich, sondern auch noch hochintelligent.