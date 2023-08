Pizzera & Huber: Erstes gemeinsames Foto nach Trennung

Bei der Trailerpräsentation ihres gemeinsamen Filmes posierten Paul Pizzera und Valerie Huber für ein Bild

Er stürmt zurzeit mit "Mi Amor" und Christopher Seiler die Charts. Doch privat sagte er "Ciao, Amore!" Nach zwei gemeinsamen Jahren trennten sich der Musiker und Schauspielerin Valerie Huber in Freundschaft: "Manchmal wird aus Liebe Freundschaft und so ist es auch bei Valerie Huber und mit passiert." Die Schauspielerin und er waren seit Sommer 2021 ein Paar. Bei der Premiere von Klammer im Oktober zeigten sie sich dann erstmals auch in der Öffentlichkeit Für die Promo-Tour ihres gemeinsamen Films "Pulled Pork" werden die Ex-Partner jedoch wieder als Team agieren.

Bei der Trailerpräsentiation in Kitzbühel standen sie gemeinsam für Fotos zur Verfügung. Allerdings mit sehr viel Sicherheitsabstand. Andreas Schmied, Loredana Reghekampff, Otto Jaus und Elisabeth Kanettis trennten die beiden voneinander. Ab 6. Oktober läuft der Streifen dann auch in den Kinos an. Ob das wohl das letzte gemeinsame Projekt bleibt?