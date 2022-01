Pizzera & Huber: Verlobung in Afrika

Musiker Paul Pizzera und Schauspielerin Valeri Huber wollen heiraten.

LIebe. Der Song Love Is In The Air gewinnt Paul Pizzera (33) eine neue Bedeutung. Der Musiker machte seiner Freundin, Schauspielerin Valeria Huber (26) just in einem Heißluftballon über Kenia einen Heiratsantrag. Die schöne Klammer-Hauptdarstellerin hat offensichtlich „Ja“ gesagt, denn im Ö3-Podcast „Hawi D’Ehre“ plauderte Pizzera es aus: „Ich bin verlobt.“

Outing. Das Paar hat seine Liebe erst im September letzten Jahres geoutet, als Valerie Huber ihren Liebsten bat, sie zur Premiere ihres Films Klammer – Chasing the Line zu begleiten. Damals schwärmte er im ÖSTERREICH-Talk von seiner neuen Flamme: „Es ist super jemanden zu haben, der einen sieht, hört und auch um dessen Fragilität weiß.“ Kennengelernt haben sich die beiden bereits im Vorjahr bei einem Videodreh zum Pizzera-&-Jaus-Hit Frmdghn.

Zukunft. Wird es nach der Hochzeit dann auch bald schon Nachwuchs geben? „Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich schau mir das erst gemütlich bei meinem Bühnenpartner an.“ Zu Silvester küsste Pizzera noch seinen Kenia-Gastgeber Klaus Spitzer. In Zukunft werden Valeries Lippen die einzigen sein, die seine berühren dürfen.