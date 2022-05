× Pop-Drama: OneRepublic müssen ihr heutiges Wien-Konzert absagen

Schock für 10.000 Pop-Fans in Wien! Das für heute geplante ÖSTERREICH-Konzert von OneRepublic in der Stadthalle fällt aus! Sänger Ryan Tedder hat keine Stimme mehr!

Das für heute (2. Mai) geplante ÖSTERREICH-Konzert von OneRepublic in der Wiener Stadthalle muss leider ausfallen. Um 14 Uhr kam die erste Schock-Meldung in der Insta-Story von Sänger Ryan Tedder: „Ich habe seit gestern keine Stimme mehr!“ Dazu schilderte er detailliert die Gründe für den Stimm-Verlust. „Die lange Fahrten im Tourbus und die Klimaanlange sind wohl schuld. Das bläst einem direkt ins Gesicht. Abdrehen geht aber auch nicht, denn dann verwandelt sich deine Koje zum Backoffen!“

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr er vom letzten Konzert im Hamburg nach Wien. Am Sonntag stand noch Sightseeing am Plan: Staatsoper, Concordia Platz, Essen mit seinen Band-Kollegen, Michaelaplatz, Hofburg. „Wien ist wie eine Filmkulisse,“ zeigte er sich begeistert.

© Instagram ×

Zu viele Konzerte. Gestern kämpfte er dann nur mehr um das Konzert. Ging sogar vier mal für seine Stimmbänder zum Dampfen. Besuchte auch eine zweiten Arzt. Mit der gleichen, niederschmetternden Diagnose: Stimmbänderentzündung . Trotzdem war Tedder um 16.20 Uhr für den Soundcheck in der Stadthalle gestellt. Auch mit einem Live-Update: „In den nächsten 90 Minuten wird sich entscheiden ob ich das Konzert singen kann oder nicht!“ krächzte er dabei in die Kamera. „Ich habe weder groß gefeiert, noch getrunken. Ich habe mir auch viel Schlaf genehmigt. Das Problem mit meinen Stimmbändern liegt wohl daran, dass ich mich nach der nach der langen Pause überanstrengt habe: zu viele Konzerte in zu kurzer Zeit!“

Um 17.33 Uhr war das Drama dann perfekt: OneRepublic mussten ihr ÖSTERREICH-Konzert absagen.10.000 Fans hatten sich schon so darauf gefreut. Das Konzert soll jedoch in den nächsten Wochen nachgeholt werden. Informationen zum Ersatztermin werden baldmöglichst kommuniziert.

© Instagram