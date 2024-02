Presley genervt von Lugner: "Ich rede gerade!"

Der Baumeister präsentierte seinen Star-Gast in der Lugner City und sorgte wieder für viele Lacher

Bevor die große Pressekonferenz im Lugner Kino startete, verteilte es Priscilla Presley noch Küsschen an Jacqueline Lugner. Arm in Arm trat sie mit ihrem Gastgeber Richard Lugner kurz vor 12 Uhr vor die Presse. Dann ging es auch schon los mit den Hoppalas. Priscilla suchte nach dem Interviewer, der seitlich von ihr stand. "Hier bin ich", rief er ihr zu.

Priscilla: "Lugner? Oh, mein Gott!"

Der Baumeister ließ die Schauspielerin von ihrer Sightseeing-Tour erzählen. Presley wurde auch danach gefragt, was sie von "Mörtel" hält. "Mister Lugner? Oh, mein Gott", sagte sie erst. Dann ließ sie sich aber doch ein paar nette Worte entlocken. "Er ist wundervoll und hat mir alles gezeigt", erzählte sie. Wien habe es ihr angetan: "Ich würde gerne länger bleiben." Lugner unterbrach seinen Gast immer wieder aufgeregt mit Zwischenrufen. "Ich rede gerade", zischte Priscilla ihn an.

Presley: "Priskilla? Hast du mich wirklich so genannt?"

Ein Pressevertreter verriet Presley dann auch ihren neuen Spitznamen. "Priskilla? Hast du mich wirklich so genannt? Jetzt habe ich einen neuen Namen! Irgendwie gefällt er mir", scherzte sie. Der Baulöwe legte dann noch einmal nach: "Es wurde gesagt, dass sie mich nicht aushält, aber ich halte sie nicht aus, weil sie fast gar nicht schlafen will." Presley liebt es, lange wach zu sein, das gestand sie selbst: "Schlafen kann ich später." Die Ballnacht will sie bis 1 Uhr genießen. Um 6.55 Uhr hebt sie dann wieder Richtung Amerika ab.