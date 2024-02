"Priskilla" ist mit Lugner-Zirkus überfordert

Nach der Pressekonferenz wurde Priscilla Presley auf den Hauptplatz der Lugner City gebracht. Dort zeigte sie sich eher unglücklich

"Sie macht alles", erklärte Richard Lugner vor versammelter Presse. Gemeint ist natürlich Star-Gast "Priskilla" Presley. Bei der Autogrammstunde nach der Pressekonferenz am Mittwochnachmittag wollte sie dann aber doch nicht mehr so recht im Lugner-Zirkus mitspielen. Priscilla betrat die Bühne, schaute ängstlich in die Kameras, griff zum Mikrofon, doch da war erst einmal nichts zu hören.

Radetzkymarsch dirigiert

"Mörtel" zwang Priscilla beinahe, eine Mütze aufzusetzen und den Dirigierstab in die Hand zu nehmen. Einige Sekunden tat sich Presley dies an, doch dann beschloss sie, nicht mehr alles mitzumachen. Die Autogrammstunde zog sie dann aber dennoch bis zum Schluss durch. Der Andrang war heuer übrigens enorm. Vielleicht hatte Presley nicht mit so vielen Menschen gerechnet.